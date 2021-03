Gabanelli | Eni - Nigeria | il processo che scotta e che andrà a sentenza nei prossimi giorni

Advertising

Daniele_Manca : Nigeria, processo Eni Shell: dove sono finiti 1,3 miliardi di dollari, @DataroomCorsera @M_gabanelli #inchiesta - dukana2 : RT @dukana2: Processo ai criminali #Eni e #Shell ??per tangente più alta pagata al mondo per distruggere la #Nigeria ??dove sono finiti i s… - il_brigante07 : RT @bodyzen52: Serata ghiotta. La 'ndrangheta su RAI3 Gelli e la PD2 su La7 ENI e SHELL con la Gabanelli Mafia, massoneria e corruzione,… - ginocalcinotto : RT @bodyzen52: Serata ghiotta. La 'ndrangheta su RAI3 Gelli e la PD2 su La7 ENI e SHELL con la Gabanelli Mafia, massoneria e corruzione,… - MaxLandra : RT @bodyzen52: Serata ghiotta. La 'ndrangheta su RAI3 Gelli e la PD2 su La7 ENI e SHELL con la Gabanelli Mafia, massoneria e corruzione,… -

Ultime Notizie dalla rete : Gabanelli Eni

Corriere della Sera

Per l'acquisto della licenza ad esplorare il ricco blocco petrolifero (Opl 245) al largo delle coste nigeriane, allo Stato africano furono versati 1,3 miliardi di dollari, ma al governo arrivarono ...E questolo sa, lo dice la due diligence chiesta dalla società petrolifera italiana alla The Risk Advisory Group prima dell'acquisto dell'OPL 245. La storia è legata allo scandalo di Bonny Island,...I soldi per l’acquisto di un ricco blocco petrolifero in Nigeria furono versati al governo nigeriano, a cui però arrivarono gli spiccioli. Ci fu corruzione? La sentenza a giorni ...