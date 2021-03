Furto in casa dei genitori di Marquinhos: allarme Psg dopo i casi Di Maria e Icardi (Di lunedì 15 marzo 2021) I genitori di Marquinhos hanno subito un Furto durante la sfida tra Paris Saint-Germain e Nantes, da alcuni malviventi che hanno seriamente spaventato il calciatore e i suoi familiari. Il difensore brasiliano e la moglie Carol Cabrino hanno pubblicato una storia del medesimo contenuto, su Instagram, confermando le indiscrezioni in merito alla vicenda. dopo le disavventure dello stesso genere con protagonisti Mauro Icardi e Angel Di Maria, colpita anche la famiglia di Marquinhos, ex Roma: vero e proprio allarme a Parigi. I malfattori non hanno però inveito sui genitori del brasiliano, i quali sono in salute, seppur presumibilmente ancora scossi. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 marzo 2021) Idihanno subito undurante la sfida tra Paris Saint-Germain e Nantes, da alcuni malviventi che hanno seriamente spaventato il calciatore e i suoi familiari. Il difensore brasiliano e la moglie Carol Cabrino hanno pubblicato una storia del medesimo contenuto, su Instagram, confermando le indiscrezioni in merito alla vicenda.le disavventure dello stesso genere con protagonisti Mauroe Angel Di, colpita anche la famiglia di, ex Roma: vero e proprioa Parigi. I malfattori non hanno però inveito suidel brasiliano, i quali sono in salute, seppur presumibilmente ancora scossi. SportFace.

