(Di lunedì 15 marzo 2021) Il personaleSquadra Mobile di Taranto ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro uomini, uno dei quali poi posto aglidomiciliari, tutti pluripregiudicati di origini baresi, rispettivamente di 67, 62, 61 e 58 anni, specializzati neicon destrezza ad. I quattro sono ritenuti responsabili di almeno cinque episodi, quattro nel capoluogo Jonico ed uno a Martina Franca, durante i quali avevano preso di mira persone anziane sottraendo loro ingenti some di denaro che avevano prelevato poco prima da uffici postali o sportelli bancari. Come accertato dalle indagini partite lo scorso dicembre dopo la denuncia di un novantenne tarantino, ladi ladri, sempre con lo stesso “modus operandi”, adocchiava le vittime all’interno delle ...

Advertising

_COSMOPOLIS_ : Furti ad anziani: sgominata banda criminale #15marzo #attualità #cosmopolis_media - milanomagazine : Taranto, Furti ad anziani: sgominata banda criminale, 4 arresti della Polizia - - Bookszine : Quartiere Leuca e ... dintorni da un'idea di Stefano Donno : FURTI AD ANZIANI, SGOMINATA BANDA DI CRIMINALI - baritoday : Anziani derubati davanti a uffici postali e banche: presa banda di baresi in trasferta, quattro arresti… - elenaricci1491 : Furti ad anziani. Banda criminale nella rete della #Polizia. 4 arresti -

Ultime Notizie dalla rete : Furti anziani

Dalle banche dati in uso alle Forze di Polizia, si è accertato che i quattro sin dal lontano 2008 erano stati arrestati più volte perché considerati i responsabili dia danno diin ...Dalle banche dati in uso alle Forze di Polizia, si è accertato che i quattro sin dal lontano 2008 erano stati arrestati più volte perché considerati i responsabili dia danno diin ...Si chiede al Prefetto di Cosenza di intervenire per far rispettare le sentenze di Tar e Consiglio di Stato sollevando il sindaco di Cosenza dalla carica di governatore. Mancano poche ore all’atteso “ ...Dalle banche dati in uso alle Forze di Polizia, si è accertato che i quattro sin dal lontano 2008 erano stati arrestati più volte perché considerati i responsabili di furti a danno di anziani in varie ...