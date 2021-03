Francia Under 21, c’è Pierre Kalulu tra i convocati (Di lunedì 15 marzo 2021) C’è anche Pierre Kalulu, difensore del Milan, tra i convocati della Francia U21 per la prima fase dell’Europeo di categoria. E’ l’unico calciatore di Serie A presente nella rosa del ct Ripoll. Ecco l’elenco completo: Les 23 Bleuets qui participeront à la phase de groupe de l'EURO Espoirs 2021 en Hongrie ! FranceDanemark (25/03)RussieFrance (28/03)IslandeFrance (31/03) pic.twitter.com/PGfLCNN0Xz — Equipe de France (@equipedefrance) March 15, 2021 Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 15 marzo 2021) C’è anche, difensore del Milan, tra idellaU21 per la prima fase dell’Europeo di categoria. E’ l’unico calciatore di Serie A presente nella rosa del ct Ripoll. Ecco l’elenco completo: Les 23 Bleuets qui participeront à la phase de groupe de l'EURO Espoirs 2021 en Hongrie ! FranceDanemark (25/03)RussieFrance (28/03)IslandeFrance (31/03) pic.twitter.com/PGfLCNN0Xz — Equipe de France (@equipedefrance) March 15, 2021 Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

