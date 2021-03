Frana di Pisciotta | strada riaperta | Caprioli esce dall’isolamento

(Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Una piccola-grande buona notizia arriva da. E’ stata infatti disposta la riapertura al traffico veicolare dellaregionale ex SS447 della frazione. Da quanto si apprende, in via Pedali sono stati ultimati i lavori di messa in sicurezza a seguito di dissesti franosi delle scorse settimane. La riapertura permetterà di rompere l’isolamento in cui la frazione era finita dopo il grande, complessivo, ultimo smottamento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

