Foto del giorno: Pomezia, Albero di Natale da 15 mila euro giace a terra sotto le intemperie (Di lunedì 15 marzo 2021) Altro che “Frammenti di un tutto d’amore“, qui c’è il rischio che i frammenti siano di tutt’altro genere. Vi ricordate degli alberi di Natale gemelli, posizionati uno al centro di Pomezia, l’altro in piazza Ungheria a Torvaianica, durante le festività di dicembre del 2019? I alberi-scultura ideati e realizzati dall’azienda pometina Slamp restarono al loro posto fino a febbraio, quando, per via dell’imminente carnevale, furono smontati. Uno dei due fu acquisito al patrimonio comunale per la somma di 15 mila euro, nonostante le contestazioni delle settimane precedenti: non a tutti i residenti, infatti, erano piaciuti gli alberi-opere artistiche, denominati appunto “Frammenti di un tutto d’amore”, anzi, in molti li avevano giudicati decisamente brutti, preferendo degli alberi più tradizionali e magari meno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 marzo 2021) Altro che “Frammenti di un tutto d’amore“, qui c’è il rischio che i frammenti siano di tutt’altro genere. Vi ricordate degli alberi digemelli, posizionati uno al centro di, l’altro in piazza Ungheria a Torvaianica, durante le festività di dicembre del 2019? I alberi-scultura ideati e realizzati dall’azienda pometina Slamp restarono al loro posto fino a febbraio, quando, per via dell’imminente carnevale, furono smontati. Uno dei due fu acquisito al patrimonio comunale per la somma di 15, nonostante le contestazioni delle settimane precedenti: non a tutti i residenti, infatti, erano piaciuti gli alberi-opere artistiche, denominati appunto “Frammenti di un tutto d’amore”, anzi, in molti li avevano giudicati decisamente brutti, preferendo degli alberi più tradizionali e magari meno ...

