Foto concept del pieghevole Xiaomi stile Samsung ma non troppo

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 15 marzo 2021) Lo smartphoneè molto atteso dai fan del brand e non solo. In effetti dopo le serieGalaxy Fold e Huawei Mate X, ci si chiede proprio come il produttore cinese approccerà alla nuova tecnologia. A tal proposito, circola in queste ore un nuovodel futuro device, in immagini abbastanza eloquenti. Come riportato anche da GizChina, quanto ci attende dovrebbe avere l’aspetto e il design riportato ad inizio articolo. Ilassomiglierebbe e non poco alGalaxy Fold (sia di prima che di seconda generazione). I display a bordo del dispositivo sarebbero sempre due, dunque uno esteso ed interno e l’altro dalle dimensioni più contenute e utilizzabile quando lo smartphone è chiuso. Rispetto al concorrente c’è però da dire ...