“Forza!” Gianni Morandi | la prima foto dall’ospedale dopo l’incidente | come sta

(Di lunedì 15 marzo 2021) Terzo giorno all’ospedale Bufalini per. Il 76enne cantante resta ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale di Cesena,domestico di giovedì, nella sua casa di campagna, quando ha perso l’equilibrio cadendo su delle sterpaglie che stava bruciando e riportando ustioni alle mani e alle gambe. Ricoverato in un primo momento a Bologna,è stato trasferito al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena: “Le sue condizioni cliniche sono stabili e non è in pericolo di vita. È sotto costante osservazione e si sta procedendo ai trattamenti medici necessari per la cura delle ustioni profonde riportate alle mani e alle gambe”, si leggeva nel bollettino di sabato diramato dall’equipe medica che lo ha in cura.E ancora: ...