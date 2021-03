Formazioni ufficiali Wolverhampton-Liverpool | Premier League 2020 2021

Leggi su sportface

(Di lunedì 15 marzo 2021) Ledi, sfida valida per la ventottesima giornata della. I Reds andranno a caccia di 3 punti preziosi, in ottica qualificazione alla prossima Champions, distante 5 punti. Stesso obiettivo per i padroni di casa, sebbene in riferimento alla zona Europa. Di seguito le scelte dei due allenatori.– in attesa– in attesa SportFace.