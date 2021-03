Fisco Durigon | Riduzione cartelle esattoriali estesa a tutti fino a 5mila euro

(Di lunedì 15 marzo 2021) Richiesta di estinzione per circa 60 milioni di. Il sottosegretario all'Economia ha precisato: "5 miliardi per il piano vaccini"

Read More Economia, sottosegretario: 'Estinguere 60 mln di cartelle' 15 Marzo 2021 Estinguere 60 milioni di cartelle esattoriali. "Sì, sì, questa è una richiesta anche per l'Agenzia ...Read More Economia, sottosegretario: 'Estinguere 60 mln di cartelle' 15 Marzo 2021 Estinguere 60 milioni di cartelle esattoriali. "Sì, sì, questa è una richiesta anche per l'Agenzia ...Roma, 15 mar. Il dato tiene conto della variazione negativa del 5,3% (- 2,017 miliardi di euro) delle entrate tributarie e della diminuzione delle entrate contributive del 6,7% (-1,750 miliardi di eur ...Estinguere 60 milioni di cartelle esattoriali. "Sì, sì, questa è una richiesta anche per l'Agenzia delle Entrate. Oggi come oggi ci sono 137 milioni di car ...