Fiorentina | Vlahovic non rinnova | Roma e Milan su di lui

(Di lunedì 15 marzo 2021) Dusannon sembra intenzionato are il proprio contratto con la. Su di luiSecondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, Dusannon sembra intenzionato are il proprio contratto con lanonostante gli sia stato prospettato un prolungamento da 1,2 milioni netti a stagione più ricchi bonus. In caso di cessione, al momento le due squadre più interessate al giocatore sono, entrambe alla ricerca di un nuovo attaccante dato che i giallorossi dovranno sostituire Edin Dzeko mentre i rossoneri stanno cercando un erede di Zlatan Ibrahimovic. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

Fiorentinanews : #Fiorentina: E' #Vlahovic-mania. Piace a #Milan e #Roma, ma i viola fanno muro - salvione : Fiorentina, Vlahovic ringrazia Ribery: Solo io so quanto mi aiuti - princigallomich : Tripletta di Vlahovic, Fiorentina espugna Benevento per 4-1 - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Vlahovic mania: gol ma niente firma. Stuzzica il #Milan, però la #Fiorentina fa muro - Gazzetta_it : #Vlahovic mania: gol ma niente firma. Stuzzica il #Milan, però la #Fiorentina fa muro -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Vlahovic

Lase lo gode e prova a tenerselo stretto. Ma Dusanin questi mesi ha attirato già troppe attenzioni. È vero che è legato ai viola sino al 2023, ma il panzer serbo, sinora, non ha mai ...A Benevento , la 'strega' non ce l'ha fatta a stregare la, e chiude l'incontro con 4 gol sul groppone, ben 3 ad opera di uno straripante. La viola dilaga, staccando in ...Dusan Vlahovic non sembra intenzionato a rinnovare il proprio contratto con la Fiorentina. Su di lui Roma e Milan ...Un bravo allenatore - si legge - è quello che valorizza ciò che ha a disposizione: lui l'ha fatto con Vlahovic, del quale si parlerà in chiave mercato e il cui eventuale rinnovo costringerà la ...