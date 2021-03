Fiorentina, Milenkovic destinato alla Premier League: ecco chi lo cerca (Di lunedì 15 marzo 2021) Il destino di Nikola Milenkovic è lontano dalla Fiorentina e più precisamente in Premier League. ecco quale squadra lo cerca Secondo quanto ricostruito da Gazzetta dello Sport, il destino di Nikola Milenkovic è lontano dalla Fiorentina e più precisamente in Premier League. Il Manchester United è in netto vantaggio visto che ha già avviato l’estate scorsa il dialogo con i manager del giocatore. La società di Rocco Commisso dovrebbe incassare una cifra intorno ai 35 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Il destino di Nikolaè lontano de più precisamente inquale squadra loSecondo quanto ricostruito da Gazzetta dello Sport, il destino di Nikolaè lontano de più precisamente in. Il Manchester United è in netto vantaggio visto che ha già avviato l’estate scorsa il dialogo con i manager del giocatore. La società di Rocco Commisso dovrebbe incassare una cifra intorno ai 35 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com

