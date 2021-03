Fiocco rosa per Pippa Middleton, è nata la figlia. E c’è la buona notizia anche per Kate Middleton (Di lunedì 15 marzo 2021) Sebbene le correnti siano burrascose in casa Middleton, di certo l’arrivo di una nuova pargoletta nei lunghi corridoi dei palazzoni reali non contribuirà a incupire gli animi. La luce veicolata dalla nuova nipotina, per zia Kate, avrà modo di alleviare il cordoglio che da tempo attanaglia il diretto nucleo familiare di Sua Maestà. Non si tratta dunque di un’altra nascita per William e Kate, che non hanno certo il tempo di concepire. Il nascituro arriva dalla sorella minore della duchessa di Cambridge, Pippa Middleton, e dal suo adorato compagno, James Matthews. I due coniugi, con la nuova arrivata, hanno ampliato il numero della progenie, che da adesso conterà due cuginetti reali. La seconda figlia di Pippa ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 15 marzo 2021) Sebbene le correnti siano burrascose in casa, di certo l’arrivo di una nuova pargoletta nei lunghi corridoi dei palazzoni reali non contribuirà a incupire gli animi. La luce veicolata dalla nuova nipotina, per zia, avrà modo di alleviare il cordoglio che da tempo attanaglia il diretto nucleo familiare di Sua Maestà. Non si tratta dunque di un’altra nascita per William e, che non hanno certo il tempo di concepire. Il nascituro arriva dalla sorella minore della duchessa di Cambridge,, e dal suo adorato compagno, James Matthews. I due coniugi, con la nuova arrivata, hanno ampliato il numero della progenie, che da adesso conterà due cuginetti reali. La secondadi...

Advertising

Laura_Bennati : RT @Claudette__: Camicia in pied de poule verde, fiocco al collo, manica 3/4 a palloncino. Taglia unica vestibilità 38/44, disponibile anch… - Teodori_Trad : @BeatriceBella16 Il gatto Oreste era una gattina, Dinah! Infatti ha il fiocco rosa nel film. Fu cambiato per un gio… - Andrea751201 : RT @Claudette__: Camicia in pied de poule verde, fiocco al collo, manica 3/4 a palloncino. Taglia unica vestibilità 38/44, disponibile anch… - lpha_bloke : RT @Claudette__: Camicia in pied de poule verde, fiocco al collo, manica 3/4 a palloncino. Taglia unica vestibilità 38/44, disponibile anch… - Claudette__ : Camicia in pied de poule verde, fiocco al collo, manica 3/4 a palloncino. Taglia unica vestibilità 38/44, disponibi… -