Filippo Bisciglia smaschera Pietro Delle Piane | cosa diceva dopo il falò

(Di lunedì 15 marzo 2021) Le dichiarazioni di ieri hanno scatenato un terremoto nel mondo di Temptation Island e non solo: il conduttore e altri ex protagonisti dicono la loro L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Ultime Notizie dalla rete : Filippo Bisciglia

Le dichiarazioni di ieri hanno scatenato un terremoto nel mondo di Temptation Island e non solo: il conduttore e altri ex protagonisti dicono la ...L'esperienza a Temptation Island ha però creato problemi alla storia d'amore, che si è bruscamente interrotta dopo la fine del programma di. Da quel momento la storia è andata ...Le dichiarazioni di ieri hanno scatenato un terremoto nel mondo di Temptation Island e non solo: il conduttore e altri ex protagonisti dicono la loro ...Ma non solo. Alcuni protagonisti del docu-reality di Canale 5 hanno deciso di scagliarsi contro le parole di Pietro, tra cui il conduttore Filippo Bisciglia, che tramite una Instagram Stories ha ...