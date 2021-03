Figliuolo firma l' ordinanza | Dosi vaccino rimaste date a chi è disponibile

(Di lunedì 15 marzo 2021) Federico Garau Il nuovo commissario lo aveva annunciato a Che tempo che fa: "Se ci sono le classi prioritarie che possono utilizzarle bene, sennò si va su classi vicine e sennò chiunque passa va vaccinato" Sul delicato tema vaccini il generale Francesco, nuovo commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, aveva annunciato un cambio di marcia e così ha fatto. Nell'ta in queste ultime ore, infatti, si legge che ledi siero rimanenti a fine giornata potranno essere destinate a chi saràin quel momento. Intervenuto nel corso della trasmissione Che tempo che fa,aveva ancora una volta rimarcato l'importanza di agire in fretta. "Dobbiamo andare a regime con 500.000 vaccinazioni al giorno per arrivare a fine ...

a chiunque sia disponibile a farsi vaccinare a fine giornata, laddove ci fossero delle dosi avanzate . Il Commissario per l'emergenza Covid, generale , ha firmato l'ordinanza con cui dispone che 'in ...Scoppia proprio nel momento in cui il generale Francesco Paolo, commissario all' ... Oggi è il Corriere dell'Umbria, in un articolo adi Francesca Marruco, a raccontare quanto è successo ...Roma, 15 mar. (LaPresse) – Il Commissario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Figliuolo, ha firmato l’ordinanza numero 2 del 2021, che dispone come “in sede di attuazione del Piano strategico ...La nuova ordinanza di Figliuolo: "Dosi di vaccino rimaste a chi è disponibile", così si evitano inutili sprechi. Ecco come sarà il piano vaccinale ...