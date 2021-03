Figline Valdarno: arrestato tunisino con carta d’identità bulgara (contraffatta) (Di lunedì 15 marzo 2021) I militari lo hanno fermato in flagranza di reato, perché trovato appunto in possesso di una carta d'identità bulgara contraffatta, riportante le sue generalità e la sua fotografia, ma qualificandolo fittiziamente come cittadino bulgaro con residenza a Sofia. Peraltro il documento era risultato valido per l'espatrio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 15 marzo 2021) I militari lo hanno fermato in flagranza di reato, perché trovato appunto in possesso di unad'identità, riportante le sue generalità e la sua fotografia, ma qualificandolo fittiziamente come cittadino bulgaro con residenza a Sofia. Peraltro il documento era risultato valido per l'espatrio L'articolo proviene da Firenze Post.

