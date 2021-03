Festa del Cross, Moad Razgani e Alain Cavagna conquistano il titolo tricolore (Di lunedì 15 marzo 2021) Si è chiusa con una doppietta tutta bergamasca l’edizione 2021 della Festa del Cross. La competizione, dedicata ai Campionati Italiani di corsa campestre, ha visto protagonisti Moad Razgani e Alain Cavagna che si sono aggiudicati rispettivamente i titoli juniores e promesse. Alla ricerca del riscatto dopo la squalifica subita nei 1500 metri indoor, il 18enne di Barzana ha messo a segno l’allungo decisivo all’ultimo giro impostando una lunga volata sul terreno reso più pesante dalla pioggia. In grado di completare gli otto chilometri in programma in 26’53”, il portacolori dell’Atletica Bergamo 1959 ha liberato sul traguardo tutta la propria gioia precedendo Cesare Caiani (Atletica Brugnera Friulintagli) e Ahmed Semmah (Atletica Cosenza). Il tracciato di Campi Bisanzio ha arriso anche a ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 15 marzo 2021) Si è chiusa con una doppietta tutta bergamasca l’edizione 2021 delladel. La competizione, dedicata ai Campionati Italiani di corsa campestre, ha visto protagonistiche si sono aggiudicati rispettivamente i titoli juniores e promesse. Alla ricerca del riscatto dopo la squalifica subita nei 1500 metri indoor, il 18enne di Barzana ha messo a segno l’allungo decisivo all’ultimo giro impostando una lunga volata sul terreno reso più pesante dalla pioggia. In grado di completare gli otto chilometri in programma in 26’53”, il portacolori dell’Atletica Bergamo 1959 ha liberato sul traguardo tutta la propria gioia precedendo Cesare Caiani (Atletica Brugnera Friulintagli) e Ahmed Semmah (Atletica Cosenza). Il tracciato di Campi Bisanzio ha arriso anche a ...

