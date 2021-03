Fedez: «Mia nonna, così come tanti anziani, ancora in attesa del vaccino. È tutto assurdo» (Di lunedì 15 marzo 2021) «Cara cittadina, siamo consapevoli che il tuo appuntamento per la vaccinazione anti-Covid, a causa delle consegne ridotte, sta subendo dei ritardi. Faremo il possibile per assicurarti quanto prima la convocazione, intanto scusaci per l’inconveniente, sappi che la tua salute è la nostra priorità». Sono queste le parole del messaggio recapitato al cellulare della nonna di Fedez che il rapper decide di condividere su Instagram per sottolineare il ritardo nella somministrazione del vaccino in Lombardia. Leggi su vanityfair (Di lunedì 15 marzo 2021) «Cara cittadina, siamo consapevoli che il tuo appuntamento per la vaccinazione anti-Covid, a causa delle consegne ridotte, sta subendo dei ritardi. Faremo il possibile per assicurarti quanto prima la convocazione, intanto scusaci per l’inconveniente, sappi che la tua salute è la nostra priorità». Sono queste le parole del messaggio recapitato al cellulare della nonna di Fedez che il rapper decide di condividere su Instagram per sottolineare il ritardo nella somministrazione del vaccino in Lombardia.

