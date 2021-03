Farmaci | psoriasi | da Janssen nuova penna pre-riempita e una App

(Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos Salute) - In arrivo da, azienda farmaceutica del Gruppo Johnson & Johnson, due importanti innovazioni per le persone affette daa placche e per gli specialisti dermatologi. Il dispositivo per l'autosomministrazione di guselkumab 'One-Press' e l'App JPso Calculators sono disponibili in Italia e segnano un importante passo avanti nella gestione della terapia dei pazienti affetti da. One-Press è unapre-che consente ai pazienti cona placche da moderata a severa di essere completamente autonomi nella somministrazione di guselkumab. L'app JPso Calculators, scaricabile gratuitamente per Ios e Android, permette al medico di calcolare tre diversi indici utili nel monitoraggio della terapia e della malattia: il Pssd ...

... l'Herpes Simplez, il Lupus eritematosi sistemico e la. Puntini rossi sulla pelle: rimedi naturali Possiamo agire con lozioni oda assumere per via orale, deve valutare le terapie ......come dipropionato) è in fase di revisione in Europa come trattamento topico dellaa ... La linea di prodotti innovativi di MC2 Therapeutics è costituita da potenzialinell'ambito del ...