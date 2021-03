Facciamo il punto | 15 trombosi e 22 embolie su 17 milioni di vaccinati Come per gli altri vaccini

Advertising

globalistIT : - martibors00 : 9.29: io e Anna che facciamo colazione in ospedale, ad un certo punto passa una donna che con tono di voce alto dic… - ThePRagno88 : RT @barbarab1974: Facciamo il punto (opinioni personali) in questo momento di totale caos - women_toponymy : - l_soffientini : Facciamo il punto con i numeri...: Coronavirus: situazione regionale al 14 marzo 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Facciamo punto

Globalist.it

Su un totale di 17 milioni di soggetti vaccinati con il vaccino anti - Covid di AstraZeneca, 'ci sono stati 15 eventi di trombosi venosa profonda e 22 eventi di embolia polmonare segnalati tra coloro ...E quand'è che si è iniziato a parlarne dello Snyder Cut?una piccola timeline degli eventi ... occasionalmente minaccia i giornalisti con opinioni diverse, e si dichiara a un certoin ...Adesso il prossimo appuntamento è domani per gara 9 e gara 10, ma a Luna Rossa serve un miracolo per riaprire il match ...Tra incontri, webinar e workshop, ecco cosa bisogna assolutamente segnarsi in agenda: da CampBus allo psicologo virtuale, passando per giochi e attività da seguire online ...