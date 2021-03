Fabrizio Corona tenta nuovamente il suicidio in ospedale: le sue condizioni (Di lunedì 15 marzo 2021) Nuovo gesto di autolesionismo per Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi, attualmente ricoverato nel reparto di Psichiatria dell'ospedale Niguarda di Milano, si sarebbe ferito con una penna biro alle vene delle braccia, dove si era già procurato un taglio la scorsa settimana. A riportare il nuovo atto autolesionistico di Corona è stata l'avvocato Cristina Morrone, collaboratrice dello storico legale di Corona, Ivano Chiesa. Nella mattinata di oggi, lunedì 15 marzo, Morrone è stata al Niguarda a trovare Corona, scoprendo che Fabrizio aveva di nuovo tentato di farsi del male, "questa volta utilizzando una biro con cui si è colpito di nuovo alle vene delle braccia", come recita un comunicato. Nella nota si aggiunge: "L'avvocato Morrone ha ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 15 marzo 2021) Nuovo gesto di autolesionismo per. L'ex re dei paparazzi, attualmente ricoverato nel reparto di Psichiatria dell'Niguarda di Milano, si sarebbe ferito con una penna biro alle vene delle braccia, dove si era già procurato un taglio la scorsa settimana. A riportare il nuovo atto autolesionistico diè stata l'avvocato Cristina Morrone, collaboratrice dello storico legale di, Ivano Chiesa. Nella mattinata di oggi, lunedì 15 marzo, Morrone è stata al Niguarda a trovare, scoprendo cheaveva di nuovoto di farsi del male, "questa volta utilizzando una biro con cui si è colpito di nuovo alle vene delle braccia", come recita un comunicato. Nella nota si aggiunge: "L'avvocato Morrone ha ...

Advertising

VittorioSgarbi : Fabrizio Corona: andare in televisione non è un reato. Si rimprovera a Corona di esistere! - VittorioSgarbi : Fabrizio Corona non merita questo accanimento. Lo Stato non deve vendicarsi, deve restituire alla vita civile chi h… - MediasetTgcom24 : I giudici: 'Fabrizio Corona torni in cella', lui si taglia i polsi #FabrizioCorona - zazoomblog : Fabrizio Corona in condizioni preoccupanti ha provato a colpirsi le vene con una biro - #Fabrizio #Corona… - Carmelocanale5 : Di Fabrizio Corona possiamo parlarne oppure visto che in qualche modo è collegato a Belen che a sua volta è una del… -