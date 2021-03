F1, Helmut Marko: “Siamo molto soddisfatti della RB16B, ma la Mercedes resta favorita” (Di lunedì 15 marzo 2021) La tre-giorni di test in Bahrain è stata importante per capire il comportamento delle monoposto in casa dei team di F1 che parteciperanno al prossimo campionato il cui inizio è previsto dal 26 al 28 marzo proprio a Sakhir. La Red Bull, da questo punto di vista, ha messo in mostra una grande consistenza: velocità sul giro secco, abbinata a un grande passo gara. Max Verstappen, in questo contesto, è stato preciso come un orologio svizzero e il più veloce. Riscontri che hanno lasciato soddisfatti i tecnici della scuderia di Milton Keynes e anche il consulente del team Helmut Marko. Intervistato da RTL, il 77enne austriaco ha espresso una valutazione sulle prove effettuate: “Siamo molto soddisfatti, tutto ha funzionato al meglio. E’ bello vedere che il duro lavoro venga ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) La tre-giorni di test in Bahrain è stata importante per capire il comportamento delle monoposto in casa dei team di F1 che parteciperanno al prossimo campionato il cui inizio è previsto dal 26 al 28 marzo proprio a Sakhir. La Red Bull, da questo punto di vista, ha messo in mostra una grande consistenza: velocità sul giro secco, abbinata a un grande passo gara. Max Verstappen, in questo contesto, è stato preciso come un orologio svizzero e il più veloce. Riscontri che hanno lasciatoi tecniciscuderia di Milton Keynes e anche il consulente del team. Intervistato da RTL, il 77enne austriaco ha espresso una valutazione sulle prove effettuate: “, tutto ha funzionato al meglio. E’ bello vedere che il duro lavoro venga ...

