Europei Under 21 2021 | 23 azzurrini convocati per la fase a gironi | presente Tonali

(Di lunedì 15 marzo 2021) L’Italia si prepara per ladegli21, agli ordini del commissario tecnico Paolo Nicolato. La guida tecnica degliha recentemente comunicato una lista una 23 calciatori, i quali daranno la loro disponibilità per l’evento. Gli atleti italiano lavoreranno in gruppo in vista delle sfide contro Spagna, Repubblica Ceca e Slovenia, opponenti per il pass valevole per lafinale dell’evento. Tra i giocatori chiamati in causa figurano Gianluca Frabotta, Matteo Gabbia, Matteo Lovato, Riccardo Marchizza, Gabriele Zappa. Presenti inoltre Tommaso Pobega, Nicolò Rovella, Sandro, Patrick Cutrone, Andrea Pinamonti, Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca, già stelle delle rispettive compagini. Di seguito l’elenco ...

Advertising

sportface2016 : #Europei U21, la lista dei convocati per la fase a gironi: c'è #Tonali - DinamoBabel : @lorenzocalamai Derby Dinamo-Steaua, le partite di Challenge dei Bucharest Wolves (Stade Français e non ricordo chi… - sr202438 : RT @AzzurreFIGC: #Under19 e #Under17 ???? ?? Sorteggiati i #gironi della prima fase dei Campionati #Europei ???? Femminili 2021/2022! #Azzur… - navispazjali : RT @AzzurreFIGC: #Under19 e #Under17 ???? ?? Sorteggiati i #gironi della prima fase dei Campionati #Europei ???? Femminili 2021/2022! #Azzur… - MattiaGiovi : RT @AzzurreFIGC: #Under19 e #Under17 ???? ?? Sorteggiati i #gironi della prima fase dei Campionati #Europei ???? Femminili 2021/2022! #Azzur… -

Ultime Notizie dalla rete : Europei Under

Si arricchisce così il suo palmarès, composto da tre maglie azzurre e dalla partecipazione ai campionati20 di Grosseto del 2017, da due titoli italiani, tre argenti e tre bronzi nelle ...Si tratta di priorità strategiche a cui i vari Paesidovranno uniformarsi per portare le ... Abbiamo percentuali risibili di docenti30 e altissime di docenti e Ata anziani: oltre 300 mila ...Il Ct ticinese della Nazionale U21 ha diramato le convocazioni in vista della fase finale degli Europei di categoria in Ungheria e Slovenia (24-31 marzo) ...BERNA - L’allenatore dell'Under 21 Mauro Lustrinelli ha diramato le convocazioni per la fase finale dell’Europeo Under 21, in agenda in Ungheria e Slovenia dal 24 al 31 marzo 2021. Per le partite cont ...