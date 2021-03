Ethan Caspani | chi è il fidanzato di MurielXo | età | FOTO | vita privata

(Di lunedì 15 marzo 2021) Conosciamo meglio, che assieme alla celebre fidanzataè il portavoce dei diritti di chi si sente discriminato., èil suo. Nato femmina,ha deciso, e non certo alla leggera, di intraprendere il cammino per niente facile che lo ha portato a diventare uomo. Perché è quella la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ethan Caspani

Il Sussidiario.net

Da due anni e mezzo è fidanzata con, un ragazzo transgender . Grazie al suo rapporto con, Muriel ha iniziato a usare i social per sostenere la comunità LGBTQ. " Sono fidanzata da ...In mezzo sono molte le altre realtà interessanti, tra cui: per marzo @murielxo, LGBT+ e Body Positive, insieme al fidanzato transessuale, che parla della sua vita 'in continua ...Conosciamo meglio Ethan Caspani, che assieme alla celebre fidanzata MurielXo è il portavoce dei diritti di chi si sente discriminato ...Ethan Caspani, ragazzo trasgender, è fidanzato da più di due anni con la YouTuber Muriel. Da poco si è operato di mastectomia.