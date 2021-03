ESPORT | inizia la Serie A virtuale sia su PES che FIFA

Leggi su zon

(Di lunedì 15 marzo 2021) Èto ufficialmente il primo campionato ItalianoA disputato su un videogioco. Hanno aderito quasi tutte le squadre Nei giorni scorsi a Milano, èta la prima stagione italiana competitiva delladel circuito. Si tratta di due tornei che sono disputati sui giochi di calcio più famosi sul mercato ossiaE PES. Ai tornei partecipano giocatori che rappresentano le squadre nostrane e sono ben 17 quelle che partecipano salvo delle eccezioni. Infatti, per il torneo che si svolge su, non sono presenti il Napoli perché non ha aderito al progetto, mentre Roma e Juventus non partecipano perché hanno siglato il contratto di partecipazione con Konami, la software house di ...