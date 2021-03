Esclusiva | Rastelli domani a Ferrara per la firma con la Spal

(Di martedì 16 marzo 2021) Come raccontato poco fa, la netta sconfitta di Pisa costerà la panchina a Pasquale Marino. Laha ormai deciso per l’esonero, al punto che giàMassimosarà aperre il contratto che lo legherà al nuovo club. Quello diè un nome, l’unico, che vi avevamo anticipato quando la posizione di Marino stava diventando sempre più complicata. Gioco latitante malgrado un organico di primo livello, pochi alibi e una difesa d’ufficio da parte di chi l’ha portato che è durata poco, perchè la proprietà aveva già espresso forti dubbi sul rendimento dell’allenatore.è atteso adove prevedibilmente firmerà un contratto fino a giugno con eventuale opzione, che verrà discussa, ma che non rappresenta una priorità, ...

