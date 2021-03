Eros De Conto rappresenterà l’Italia a Mister Europe 2021 (Di lunedì 15 marzo 2021) L’Isola di Mayotte sarà il luogo in cui avrà luogo l’edizione 2021/2022 di Mister Europe Euronations, competizione creata ormai 9 anni fa dalla francese Raquel Quesney. Si tratta di un arcipelago di proprietà della Francia situato nell’Oceano Indiano tra il Madagascar e il Mozambico. L’idea è quella di promuovere le bellezze di questa terra, ma L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 15 marzo 2021) L’Isola di Mayotte sarà il luogo in cui avrà luogo l’edizione/2022 diEuronations, competizione creata ormai 9 anni fa dalla francese Raquel Quesney. Si tratta di un arcipelago di proprietà della Francia situato nell’Oceano Indiano tra il Madagascar e il Mozambico. L’idea è quella di promuovere le bellezze di questa terra, ma L'articolo

Advertising

elo56314735 : Era tutto ok fino a quando non mi sono resa conto di essere in macchina a cantare Eros Ramazzotti a voce alta - eros_rubbu : RT @IlContiAndrea: #AntonellaClerici “Se potessi cambiare qualcosa, cambierei l’ignoranza, mi rendo conto che tante cose si fanno perché no… -