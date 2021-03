Erika Raballo è la prima ' top gun' italiana | ora rotta su Taranto

Advertising

matteosalvinimi : Complimenti a Erika Raballo, classe 1996, di Alba (Cuneo): sarà il primo pilota donna di velivoli d’attacco della M… - LaStampa : L'albese Erika Raballo sarà la prima donna della Marina Militare Italiana a guidare gli F35 - ItalianNavy : Il #CSMM amm. #CavoDragone, si congratula con la guardiamarina Erika Raballo, prima donna #MarinaMilitare pilota di… - SecolodItalia1 : Ali d’oro per Erika Raballo. È la prima top gun italiana. «Un sogno che inseguo dall’età di 16 anni»… - orsoladelzenero : RT @GiorgiaMeloni: Congratulazioni al guardiamarina Erika Raballo, che ha ricevuto le Ali d'oro e sarà la prima donna pilota di aerei da co… -

Ultime Notizie dalla rete : Erika Raballo

http://gazzettadalba.it/

Il Guardiamarina, laureatasi pilota di jet per la Marina militare italiana negli Stati Uniti, ottenute le 'ali' ora sarà inizialmente destinata a far parte degli equipaggi che volano ...Roma, 15 mar 13:30 - Il sottosegretario alla Difesa, senatrice Stefania Pucciarelli, ha esteso i suoi complimenti al guardiamarinadivenuta la prima...La pilota è destinata a far parte degli equipaggi che volano sui cacciabombardieri Av8 Harrier a decollo e atterraggio corto o verticale che hanno il loro «nido» nella base di Grottaglie e che in oper ...La guardiamarina sta compiendo negli Stati Uniti il suo percorso di addestramento: il comandante della Usa si è detta «incredibilmente orgogliosa» di lei.