Enrico Letta nuovo segretario del Pd Centrodestra lo attacca sullo Ius Soli | M5s apre al confronto

(Di lunedì 15 marzo 2021) Con 860 voti a favore,due 'no' e 4 astenuti, l'assemblea nazionale del Pd, convocata on - line ha eletto, in sostituzione del dimissionario Nicola Zingaretti. "non ...

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Letta

Con 860 voti a favore, soli due 'no' e 4 astenuti, l'assemblea nazionale del Pd, convocata on - line ha elettonuovo segretario, in sostituzione del dimissionario Nicola Zingaretti. "non sono qui per guidarvi alla sconfitta", dice il nuovo leader Dem, nel corso del suo intervento. E poi aggiunge: "...Ius soli, parità di genere, voto ai 16enni. Sono alcuni dei punti da cuivuole far ripartire il Pd, partito di cui è stato appena eletto segretario. 'Penso che dobbiamo essere progressisti nei valori, riformisti nel merito e radicali nei comportamenti ...Il 14 marzo l’ex presidente del Consiglio Enrico Letta è stato eletto segretario del Partito democratico dall’Assemblea nazionale del partito. Prima del voto, Letta ha tenuto un discorso di circa un’o ...Il nuovo segretario del Pd, Enrico Letta, rilancia, come legge elettorale, il Mattarellum.Questa legge fu scritta dal Parlamento «sotto dettatura» del corpo elettorale, che, con una ...