ENEA | domani conferenza stampa online per l’iniziativa “The Italian Innovation” con MAECI

(Teleborsa) – Si terrà domani (martedì 16 marzo, ndr) dalle ore 15 alle ore 16 una conferenza stampa a cui prenderanno parte il ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio e i presidenti e rappresentanti di ASI, CNR, ENEA, INAF, INFN e OCS per la presentazione dei video della campagna "The Italian Innovation" – Nuovi format di promozione integrata". "L'obiettivo dell'iniziativa – si legge in una nota di ENEA – è di dare visibilità internazionale alle capacità e alle potenzialità dell'Italia, promuovendo l'immagine di un Paese competitivo e all'avanguardia nel rispondere alle sfide del futuro in settori ad alto tasso di innovazione come spazio, astrofisica, agroalimentare, ambiente, economia circolare, tecnologie marine e applicate alla medicina e ai ...

