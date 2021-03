Elisa Isoardi, avete mai visto sua mamma? Impossibile non notare quel ‘dettaglio’ (Di lunedì 15 marzo 2021) Elisa Isoardi mostra sua mamma: l’avevate mai vista? Impossibile non notare quel ‘dettaglio’, pioggia di commenti per lo scatto social. Elisa Isoardi, avete mai visto sua mamma? Lo scatto è imperdibile, ecco il ‘dettaglio’ che tutti hanno notatoElisa Isoardi è una conduttrice davvero amatissima dal pubblico e super seguita anche sui social. Il suo profilo Instagram, infatti, conta oltre 500mila followers, che ogno giorno aspettano le foto e i video che lei pubblica. Spesso si tratta di immagini di vita quotidiana e di lavoro, ma non mancano anche scatti con la famiglia, visto che Elisa è legatissima ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 15 marzo 2021)mostra sua: l’avevate mai vista?non, pioggia di commenti per lo scatto social.maisua? Lo scatto è imperdibile, ecco ilche tutti hanno notatoè una conduttrice davvero amatissima dal pubblico e super seguita anche sui social. Il suo profilo Instagram, infatti, conta oltre 500mila followers, che ogno giorno aspettano le foto e i video che lei pubblica. Spesso si tratta di immagini di vita quotidiana e di lavoro, ma non mancano anche scatti con la famiglia,cheè legatissima ...

