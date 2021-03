Elisa Enrile morta a 31 anni: precipita nel burrone, ferito il compagno (Di lunedì 15 marzo 2021) La giovanissima Elisa Enrile, anestetista di 31 anni, è morta dopo essere precipitata in un burrone durante un’escursione con il compagno. Aveva deciso di sfruttare il giorno di riposo domenicale per fare un’escursione insieme al compagno. Un’attività salutare che la coppia amava fare insieme per staccare dalla routine quotidiana. Così ieri Elisa Enrile, 31enne anestesista L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 15 marzo 2021) La giovanissima, anestetista di 31, èdopo essereta in undurante un’escursione con il. Aveva deciso di sfruttare il giorno di riposo domenicale per fare un’escursione insieme al. Un’attività salutare che la coppia amava fare insieme per staccare dalla routine quotidiana. Così ieri, 31enne anestesista L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

sulsitodisimone : RT @Miti_Vigliero: ?? Trentunenne genovese muore cadendo in un burrone al passo del Bocco Elisa Martina Enrile era un medico specializzando… - Piergiulio58 : Precipita in un burrone nel Genovese, morta escursionista 31enne - Rai News - Miti_Vigliero : ?? Trentunenne genovese muore cadendo in un burrone al passo del Bocco Elisa Martina Enrile era un medico specializ… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Enrile L'escursione finisce in tragedia, Elisa precipita in un burrone e muore davanti agli occhi del fidanzato Elisa Enrile, 31enne di Genova, è morta nel pomeriggio di domenica 14 marzo dopo essere caduta in un burrone durante una escursione lungo il sentiero a Mezzanego, nel Tigullio, nella zona del passo ...

Escursionista morta sul monte Zatta Mezzanego - Tragica escursione sul monte Zatta, nel comune di Mezzanego, per una specializzanda in anestesia dell'ospedale San Martino di Genova. Elisa Marina Enrile, 30 anni, si trovava con il compagno sulla cresta del monte quando, per cause ancora da accertare, è precipitata nel vuoto per diversi metri. Il ragazzo che la accompagnava ha ...

