Elettra Lamborghini ecco perché non è all’Isola dei famosi (Di martedì 16 marzo 2021) . La cantante infatti è positiva al Covid «Prima ero la Twerking Queen ora la Covid Queen», ha detto sconsolata la cantante mentre annunciava ai followers di aver contratto il coronavirus. Elettra è ora in isolamento forzato e sta iniziando la terapia consigliata dai medici. Quinid è costretta a rinunciare alla prima puntata dell’isola. Nelle ultime stories spiega i sintomi e raccomanda l’uso delle mascherine e il rispetto delle regole. Lei è stata attenta, ma è rimasta contagiata. Sa bene da chi. Elettra Lamborgini positiva al Covid Elettra Lamborghini ha perso gli odori e i sapori. «Non mi viene neanche voglia di mangiare. Ho mangiato il salmone, mi sembra di non mangiare niente. Prima mi sono annusata l’ascella, non so neanche se puzzo», ha detto su Instagram prima di mostrare i farmaci anti-Covid. Poi si è difesa ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 16 marzo 2021) . La cantante infatti è positiva al Covid «Prima ero la Twerking Queen ora la Covid Queen», ha detto sconsolata la cantante mentre annunciava ai followers di aver contratto il coronavirus.è ora in isolamento forzato e sta iniziando la terapia consigliata dai medici. Quinid è costretta a rinunciare alla prima puntata dell’isola. Nelle ultime stories spiega i sintomi e raccomanda l’uso delle mascherine e il rispetto delle regole. Lei è stata attenta, ma è rimasta contagiata. Sa bene da chi.Lamborgini positiva al Covidha perso gli odori e i sapori. «Non mi viene neanche voglia di mangiare. Ho mangiato il salmone, mi sembra di non mangiare niente. Prima mi sono annusata l’ascella, non so neanche se puzzo», ha detto su Instagram prima di mostrare i farmaci anti-Covid. Poi si è difesa ...

trash_italiano : ELETTRA, ELETTRA LAMBORGHINI #Isola - trash_italiano : #Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini assente per alcune puntate: arriva Tommaso Zorzi - ElettraLambo : Ciao, sono Elettra Lamborghini, non twerko da 4 giorni 7 ore e 9 minuti... e ho preso il Covid ?????? ???????????????? - ToLdOnThEmOoN : RT @CrispyMcB: Io nella vita come il cane di Elettra Lamborghini... controlla, si gira e torna a dormire. #isola - camila_healing : RT @leeveean: Il cane di Elettra Lamborghini poteva essere un bravissimo opinionista -