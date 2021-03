Ecco la foto della verità: chi abbraccia la Satta - (Di lunedì 15 marzo 2021) Novella Toloni Lo scorso dicembre la showgirl aveva negato ogni coinvolgimento con un noto imprenditore. Oggi però si scopre che il flirt era reale ma con il fratello dell'uomo Alla fine la verità è venuta a galla. Melissa Satta sembra aver ritrovato il sorriso al fianco di un noto rampollo il cui cognome, mesi fa, era finito al centro di un gossip che la showgirl si era vista costretta a smentire su Instagram. Le foto pubblicate dal settimanale Oggi mostrano Melissa Satta felice e sorridente al fianco di Mattia Rivetti, erede del patron di Stone Island, celebre marchio di moda sportiva. I fotografi della rivista hanno pizzicato la showgirl sarda in compagnia del giovane imprenditore che, dopo un pranzo con amici in un ristorante in centro a Milano, si sono concessi un ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 15 marzo 2021) Novella Toloni Lo scorso dicembre la showgirl aveva negato ogni coinvolgimento con un noto imprenditore. Oggi però si scopre che il flirt era reale ma con il fratello dell'uomo Alla fine laè venuta a galla. Melissasembra aver ritrovato il sorriso al fianco di un noto rampollo il cui cognome, mesi fa, era finito al centro di un gossip che la showgirl si era vista costretta a smentire su Instagram. Lepubblicate dal settimanale Oggi mostrano Melissafelice e sorridente al fianco di Mattia Rivetti, erede del patron di Stone Island, celebre marchio di moda sportiva. Igrafirivista hanno pizzicato la showgirl sarda in compagnia del giovane imprenditore che, dopo un pranzo con amici in un ristorante in centro a Milano, si sono concessi un ...

