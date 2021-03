"Ecco come vi salveremo". Spietato Rinaldi, ripesca la vecchia sparata di Enrico Letta: ecco che "roba" è il neo-segretario Pd (Di lunedì 15 marzo 2021) Ma come si scatena Antonio Maria Rinaldi. Il vulcanico europarlamentare leghista spara ad alzo zero contro il "nuovo" Pd targato Enrico Letta. Già, nel giorno in cui è stato votato segretario in assemblea, l'ex premier ha subito stabilito quali sono le sue priorità. Tra queste, lo ius soli (la cittadinanza automatica agli immigrati) e anche il diritto di vota esteso anche ai 16enni. Due proposte controverse che, tra gli altri, hanno attirato anche le critiche di un laconico Vittorio Feltri: "Ridateci Nicola Zingaretti", ha commentato sornione il direttore. Le prese di posizione di Letta hanno ovviamente creato un caso in maggioranza, con Matteo Salvini che ha replicato alle parole del segretario dem sottolineando come "cominciamo male". E, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Masi scatena Antonio Maria. Il vulcanico europarlamentare leghista spara ad alzo zero contro il "nuovo" Pd targato. Già, nel giorno in cui è stato votatoin assemblea, l'ex premier ha subito stabilito quali sono le sue priorità. Tra queste, lo ius soli (la cittadinanza automatica agli immigrati) e anche il diritto di vota esteso anche ai 16enni. Due proposte controverse che, tra gli altri, hanno attirato anche le critiche di un laconico Vittorio Feltri: "Ridateci Nicola Zingaretti", ha commentato sornione il direttore. Le prese di posizione dihanno ovviamente creato un caso in maggioranza, con Matteo Salvini che ha replicato alle parole deldem sottolineando"cominciamo male". E, ...

Ultime Notizie dalla rete : Ecco come Spostamenti, viaggi, negozi: ecco le regole fino a Pasqua Spostamenti, sport, visite a parenti e amici, ristoranti, uffici pubblici: come funzioneranno nelle prossime settimane, da qui fino a Pasqua compresa? Premesso che da qui al 6 ... Ecco i punti principali,...

5 motivi per cui il prezzo della criptovaluta Bitcoin è in aumento ...di $ 15 milioni di fondi di serie A da parte dei principali investitori fintech globali come Ribbit ... Ecco cinque motivi per cui i prezzi delle criptovalute stanno aumentando. Adozione istituzionale Le ...

Stretto, elegante e diverso: ecco come sarà il prossimo Sole Il Sole 24 ORE Europei 2021, ecco gli azzurri convocati per la fase finale a gironi La squadra azzurra farà il suo esordio il 24 marzo a Celje con la Repubblica Ceca Roma - Riparte in Slovenia l'avventura europea dell' Under 21. Tre partite di questo Campionato Europeo dal format ine ...

Gianni Morandi in ospedale: ecco il selfie con medici e infermieri Gianni Morandi anche nei momenti più difficili non perde il suo buon umore. Come lo dimostra il selfie con medici e infermieri dell'ospedale maggiore di Bologna dove il cantante è stato ricoverato ...

