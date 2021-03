Earth 2 | ovvero la speculazione digitale terriera che vuole somigliare alle criptovalute

(Di lunedì 15 marzo 2021) Esiste la Terra ed esisterà (forse)2, una sorta di Terra gemella in realtà virtuale che per il momento prevede solo l’acquisto e le aste di lotti di terreno di una dimensione minima di 10 m². Gli utenti stanno spendendo migliaia di dollari in qualcosa di potenzialmente inutilizzabile....

Advertising

Digital_Day : Una versione digitale dell'intero pianeta è all'asta e la gente sta comprando lotti con (tanti) soldi veri. Scopria… -

Ultime Notizie dalla rete : Earth ovvero

DDay.it - Digital Day

...05 Unità Astronomiche,poco meno di 7,5 milioni di chilometri (una UA è pari alla distanza ... dato che fu scoperto nel marzo 2001 dal programma Lincoln Near -Asteroid Research (LINEAR), ...Il progetto Legendary Stratocaster di Tomá? Letenay Il progettoGlobe di Guillaume Roussel ...un set in edizione speciale e limitata che permette di costruire la versione in mattoncini (a ...Esiste la Terra ed esisterà (forse) Earth 2, una sorta di Terra gemella in realtà virtuale che per il momento prevede solo l’acquisto e le aste di lotti di terreno di una dimensione minima di 10 m². G ...Gli studiosi del gruppo di ricerca “River Basin Group” della Facoltà di Scienze e Tecnologie di Bolzano hanno osservato come il riscaldamento delle temperature e lo scioglimento del permafrost a causa ...