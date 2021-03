EA: il nuovo gioco della serie NCAA Football non si vedrà prima di una certa data (Di lunedì 15 marzo 2021) La storica serie EA NCAA Football tornerà con un nuovo gioco la cui data d’uscita dovrebbe essere ancora piuttosto lontana. Ecco i dettagli Un nuovo rapporto rivela che il gioco della serie NCAA basato sul college Football rivelato da EA è nelle primissime fasi di sviluppo e dovrebbe essere rilasciato a entro una certa data del 2023 (a circa metà anno). Ciò significherebbe che la serie ritorna dieci anni dopo essere stata cancellata nel 2013. Tuttavia, per quanto ne sappiamo, il gioco è ancora poco più di un semplice concept e se l’anno scorso ci ha insegnato qualcosa, quel qualcosa consiste ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 15 marzo 2021) La storicaEAtornerà con unla cuid’uscita dovrebbe essere ancora piuttosto lontana. Ecco i dettagli Unrapporto rivela che ilbasato sul collegerivelato da EA è nelle primissime fasi di sviluppo e dovrebbe essere rilasciato a entro unadel 2023 (a circa metà anno). Ciò significherebbe che laritorna dieci anni dopo essere stata cancellata nel 2013. Tuttavia, per quanto ne sappiamo, ilè ancora poco più di un semplice concept e se l’anno scorso ci ha insegnato qualcosa, quel qualcosa consiste ...

