Dua Lipa vince il Grammy come miglior album pop

(Di lunedì 15 marzo 2021) La cantante e modella Duacon “Future Nostalgia”. Una brillante carriera in perenne ascesa e una bellezza sempre più contemporaneaDuanon smette mai di stupire e continua a collezionare grandi successi, musicali e non!Tre BRIT AWARD, due nel 2018 e uno nel 2019, un MTV EUROPE MUSIC AWARD nel 2017 e dueAWARD nel 20-9 a cui si aggiunge quest’ultimopop con “Future Nostalgia”. La cantante e modella britannica si presenta con due look differenti, il primo per il red carpet con media e fotografi: succinto, trasparente e in rete color argento cangiante.Per il live show, invece, sfoggia un meraviglioso abito rosa intenso dalla profonda scollatura, un corpetto ricco di lustrini tono su tono e maniche e gonna ampie e voluminose.Anche ...

Advertising

team_world : Annunciati i performer dei #GRAMMYs Tra i tantissimi artisti sul palco dei Grammy Awards 2021 anche HARRY STYLES,… - rtamacc : RT @gibzayn: Scusate raga ma l’esibizione di Dua Lipa ai #GRAMMYs W O W - xhungryforart : RT @gibzayn: Scusate raga ma l’esibizione di Dua Lipa ai #GRAMMYs W O W - 361_magazine : #DuaLipa si impone ai #GRAMMY - ddyxmaz : RT @copyofacopx: ok tutto ma avete visto dua lipa?? -

Ultime Notizie dalla rete : Dua Lipa

Puglia 24 NEWS

Billie Eilish,, Taylor Swift, Lady Gaga, Megan Thee Stallion, Fiona Apple: sono tantissime le cantanti a essersi aggiudicate i più importanti premi musicali americani alla serata dei Grammy Awards. E per l'...Bene anche Megan Thee Stallion , artista rivelazione dell'anno, ma ci sono stati premi importanti anche per, H. E. R. e Miranda Lambert . E gli uomini? Tra i Big portano a casa ...Inizia la “parata” degli artisti che si esibiranno, live ma senza pubblico, allo Staples Center di Los Angeles in occasione dei Grammy Awards ...Sul red carpet del Grammy Awards 2021 è andata in scena anche la bellezza: tutti i look delle star, tra scelte insolite e stili consolidati ...