Drusilla Gucci: chi è, età, che lavoro fa, chi sono i genitori, Instagram, fidanzato, L'Isola dei Famosi 2021

E' tutto pronto per il ritorno dell'Isola dei Famosi: il programma, dopo un anno di stop dovuto all'emergenza Coronavirus, riparte questa sera con una nuova veste. Sarà Ilary Blasi al timone dell'avventura: con lei l'inviato dall'Honduras Massimiliano Rosolino, in studio due opinioniste simpatiche e pungenti, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Il reality entrerà nelle case degli italiani ben due volte a settimana, per l'appuntamento del lunedì e del giovedì. Nel cast anche Drusilla Gucci: conosciamola meglio.

Drusilla Gucci: chi è, età, carriera

Drusilla Gucci è la figlia di Umberto e Stefania Gucci, pronipote di Guccio Gucci, fondatore della famosa e omonima casa di moda.

