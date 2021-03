Drusilla Gucci, chi è: età, altezza, peso, fidanzato, famiglia, cosa fa nella vita (Di lunedì 15 marzo 2021) Il suo cognome la dice lunga, ma chi è Drusilla Gucci? Chioma dorata, sguardo ceruleo e classe da vendere. Si tratta di una dei discendenti di Guccio Gucci (1881-1953), capostipite della casa di moda fiorentina che amata in tutto il mondo. Figlia di Uberto e Stefania, il primo estremamente riservato e la seconda abbastanza nota sui social nonché consulente di stile nel mondo fashion. Vi sarete chiesti l’origine di un nome tanto particolare. Drusilla Gucci è stata chiamata così in onore di sua nonna (Drusilla dei Duchi Caffarelli), la nobildonna che aveva sposato il nonno e stilista Roberto. Quest’ultimo (1932-2009) era figlio di Aldo (1905-1990), bisnonno della giovane ereditiera. Si tratta di una figlia unica, molto orgogliosa della propria ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 15 marzo 2021) Il suo cognome la dice lunga, ma chi è? Chioma dorata, sguardo ceruleo e classe da vendere. Si tratta di una dei discendenti di(1881-1953), capostipite della casa di moda fiorentina che amata in tutto il mondo. Figlia di Uberto e Stefania, il primo estremamente riservato e la seconda abbastanza nota sui social nonché consulente di stile nel mondo fashion. Vi sarete chiesti l’origine di un nome tanto particolare.è stata chiamata così in onore di sua nonna (dei Duchi Caffarelli), la nobildonna che aveva sposato il nonno e stilista Roberto. Quest’ultimo (1932-2009) era figlio di Aldo (1905-1990), bisnonno della giovane ereditiera. Si tratta di una figlia unica, molto orgogliosa della propria ...

