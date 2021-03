Drusilla Gucci chi è: biografia e vita privata della concorrente dell’Isola dei Famosi 2021 (Di lunedì 15 marzo 2021) Se leggendo il suo cognome tra quelli dei concorrenti dei naufraghi de L’Isola dei Famosi avete pensato che vi suonasse famigliare, avete avuto l’intuizione giusta. Drusilla Gucci è l’erede della maison fiorentina Gucci, precisamente figlia di Stefania e Uberto Gucci e pronipote di Guccio Gucci, colui che fondò la casa di alta moda nel 1921. Di lei non sappiamo molto, i suoi canali social lasciano trasparire ben poco della sua vita privata e proprio per questo Drusilla Gucci ha destato molto interesse tra il pubblico. Chi è Drusilla Gucci: altezza, gli insetti come passione e la vita ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 15 marzo 2021) Se leggendo il suo cognome tra quelli dei concorrenti dei naufraghi de L’Isola deiavete pensato che vi suonasse famigliare, avete avuto l’intuizione giusta.è l’eredemaison fiorentina, precisamente figlia di Stefania e Ubertoe pronipote di, colui che fondò la casa di alta moda nel 1921. Di lei non sappiamo molto, i suoi canali social lasciano trasparire ben pocosuae proprio per questoha destato molto interesse tra il pubblico. Chi è: altezza, gli insetti come passione e la...

