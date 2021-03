Dosi avanzate a chi disponibile La mossa decisiva anti-spreco

(Di martedì 16 marzo 2021) Valentina Dardari Le Regioni stilano una graduatoria di riserva da usare in caso di rifiuto del vaccino. C'è il cambio di passo di Figliuolo Per far fronte al rischio che diversedi vaccini possano andare sprecate, Francesco Paolo Figliuolo ha firmato l'ordinanza che permette di somministrare quelle residue a chiin quel momento. "Ledi vaccino eventualmente residue a fine giornata, qualora non conservabili, siano eccezionalmente somministrate, per ottimizzarne l'impiego evitando sprechi, in favore di soggetti comunque disponibili al momento, secondo l'ordine di priorità individuato dal piano nazionale e successive raccomandazioni", si legge. Contro lodi vaccini Pare che verranno richieste alle Regioni delle liste di riserva nel caso in cui alcuni cittadini rinuncino alla ...

a chiunque sia disponibile a farsi vaccinare a fine giornata, laddove ci fossero delle. Il Commissario per l'emergenza Covid, generale , ha firmato l'ordinanza con cui dispone che 'in sede di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione da SARS ...E così ha fatto, firmando un'ordinanza che permette di distribuire leresidue.Francesco Figliuolo firma l’ordinanza relativa ai vaccini residui. Secondo quanto riferisce l’ANSA, sarà prevista somministrazione eccezionale per le dosi avanzate. Il provvedimento ottimizza la ...Ora il piano è cadenzato per età, quando arriveranno i vaccini in massa si potrà fare fuoco con tutte le polveri Dobbiamo fare 500mila vaccinazioni al giorno per poter far sì che entro settembre si ar ...