Donohoe | proteggere economie finchè dura crisi sanitaria

(Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) – All’Eurogruppo “siamo uniti nel nostro approccio: fino a quando lanon sarà superata e la ripresa non sarà saldamente avviata, continueremo ale nostrecon il livello necessario di sostegno fiscale”. Lo ha affermato il Presidente Paschal, nella conferenza stampa al termine della riunione che si è nuovamente svolta in teleconferenza. Il sostegno richiede “misure tempestive, temporanee e mirate”, che risultano “fondamentali” anche per la sostenibilità di bilancio a lungo termine. E secondo l’Eurogrppo “il ritiro prematuro del sostegno fiscale va evitato, ha ribadito.“L’Eurogruppo prende atto dell’indicazione preliminare della Commissione secondo cui la clausola” di sospensione del Patto di stabilità e di crescita ...