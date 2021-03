Donne, ius soli e giovani: il nuovo Pd secondo Enrico Letta. Il video (Di lunedì 15 marzo 2021) Donne, ius soli e giovani: il nuovo Pd secondo Enrico Letta Milano, 15 mar. (askanews) – Ius soli, parità di genere, voto ai 16enni. Sono alcuni dei punti da cui Enrico Letta vuole far ripartire il Pd, partito di cui è stato appena eletto segretario. “Penso che dobbiamo essere progressisti nei valori, riformisti nel merito e radicali nei comportamenti individuali. Non serve un nuovo segretario, l’ennesimo, serve un nuovo Pd”, ha detto. “Sarebbe una cosa importante se in questo tempo del governo Draghi fosse il periodo in cui nascesse la normativa di civiltà sullo ius soli, che voglio rilanciare e riproporre”, ha sottolineato. (Testo e video Askanews) Leggi su formiche (Di lunedì 15 marzo 2021), ius: ilPdMilano, 15 mar. (askanews) – Ius, parità di genere, voto ai 16enni. Sono alcuni dei punti da cuivuole far ripartire il Pd, partito di cui è stato appena eletto segretario. “Penso che dobbiamo essere progressisti nei valori, riformisti nel merito e radicali nei comportamenti individuali. Non serve unsegretario, l’ennesimo, serve unPd”, ha detto. “Sarebbe una cosa importante se in questo tempo del governo Draghi fosse il periodo in cui nascesse la normativa di civiltà sullo ius, che voglio rilanciare e riproporre”, ha sottolineato. (Testo eAskanews)

