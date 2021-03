Donna italiana 54enne in coma dopo il vaccino AstraZeneca (Di lunedì 15 marzo 2021) Una Donna napoletana di 54 anni, Sonia Battaglia, è ricoverata in terapia intensiva nell'ospedale del Mare di Napoli. La notizia, diffusa dai familiari, è stata confermata da fonti sanitarie. La Donna ha fatto il vaccino AstraZeneca la scorsa settimana, il lotto ABV5811, in via di sequestro in queste ore in tutta Italia. La Donna, sottolineano i parenti, non aveva patologie pregresse e si trova in rianimazione in condizioni gravissime. «Mia madre è sempre stata una persona in salute, non aveva malattie. Improvvisamente dopo aver fatto il vaccino ha cominciato ad avere febbre, poi a vomitare e ora è in rianimazione». A raccontarlo all'ANSA è Raffaele Conte, figlio di Sonia Battaglia, la Donna di 54 anni di San Sebastiano al Vesuvio che è in ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 15 marzo 2021) Unanapoletana di 54 anni, Sonia Battaglia, è ricoverata in terapia intensiva nell'ospedale del Mare di Napoli. La notizia, diffusa dai familiari, è stata confermata da fonti sanitarie. Laha fatto illa scorsa settimana, il lotto ABV5811, in via di sequestro in queste ore in tutta Italia. La, sottolineano i parenti, non aveva patologie pregresse e si trova in rianimazione in condizioni gravissime. «Mia madre è sempre stata una persona in salute, non aveva malattie. Improvvisamenteaver fatto ilha cominciato ad avere febbre, poi a vomitare e ora è in rianimazione». A raccontarlo all'ANSA è Raffaele Conte, figlio di Sonia Battaglia, ladi 54 anni di San Sebastiano al Vesuvio che è in ...

