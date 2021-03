Donna in coma dopo il vaccino AstraZeneca: l’appello dei familiari di Sonia (VIDEO) (Di lunedì 15 marzo 2021) Sono davvero strazianti le parole dei familiari di Sonia Battaglia, la 54enne di Napoli che ha manifestato una gravissima reazione in seguito al vaccino AstraZeneca. Il vaccino somministrato alla Donna farebbe parte del lotto ABV5811. (Si tratta di uno dei due lotti sequestrati poco prima che l’Italia sospendesse le somministrazioni del vaccino AstraZeneca su tutto il territorio nazionale). Il fratello di Sonia, Antonino, ha registrato un VIDEO in cui spiega la situazione. Il VIDEO è stato pubblicato sui social e in poche ore è divenuto virale. l’appello del figlio di Sonia Insieme al filmato sono state riportate le parole di uno dei figli della 54enne: «Mia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 marzo 2021) Sono davvero strazianti le parole deidiBattaglia, la 54enne di Napoli che ha manifestato una gravissima reazione in seguito al. Ilsomministrato allafarebbe parte del lotto ABV5811. (Si tratta di uno dei due lotti sequestrati poco prima che l’Italia sospendesse le somministrazioni delsu tutto il territorio nazionale). Il fratello di, Antonino, ha registrato unin cui spiega la situazione. Ilè stato pubblicato sui social e in poche ore è divenuto virale.del figlio diInsieme al filmato sono state riportate le parole di uno dei figli della 54enne: «Mia ...

Advertising

CorriereCitta : Donna in coma dopo il vaccino AstraZeneca: l’appello dei familiari di Sonia (VIDEO) - Giornaleditalia : Vaccino Astrazeneca, Napoli: donna in coma dopo la somministrazione - nadiaetc : RT @Niko_Guida: @Aifa_ufficiale Ingiustificato allarme e poi il giorno dopo sospendete la somministrazione. Non proprio il massimo della fi… - sonoNAPnonITA : Lo spieghi ai familiari di questa donna di 54 anni, in coma dopo il vaccino. - xLondon_ : Giornali be like: '+++[PROSEGUE L'ALLARME VACCINI: DONNA IN COMA DOPO AVER RICEVUTO IL VACCINO ASTRAZENECA]+++ +… -