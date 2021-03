Donna gravissima a Napoli È stata vaccinata con una dose Astrazeneca dello stesso lotto sequestrato dopo la morte dell’insegnante di Biella

(Di lunedì 15 marzo 2021)in seguito alla somministrazione del vaccino. La 54enne, Sonia Battaglia il suo nome, è al momento ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale del Mare di. La notizia, diffusa dai familiari, èconfermata da fonti sanitarie. La, secondo quanto è stato riferito, la scorsa settimana si eracon unadiproveniente dalABV5811, di cui la Procura diha disposto il sequestro in tutta Italia (leggi l’articolo)ladi un insegnante. La, hanno riferito i suoi familiari, non aveva patologie pregresse. “Mia mamma non è ...

Unanapoletana di 54 anni, Sonia Battaglia, è ricoverata in terapia intensiva nell'ospedale del Mare di Napoli. La notizia, diffusa dai familiari, è stata confermata da fonti sanitarie. Laha fatto il vaccino AstraZeneca la scorsa settimana, il lotto ABV5811 , in via di sequestro in queste ore in tutta Italia. APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA AstraZeneca sospeso anche in Italia, ...... Cristina Santi con un lungo post su Facebook scritto dopo che è stata contatta dalla. "È successa " scrive il sindaco " una cosa, cui ritengo, nella mia responsabilità di sindaco, ...Astra Zeneca. Donna ricoverata in gravi condizioni. I familiari scrivono al consigliere Borrelli. “ho chiesto alla Asl se sia stata attivata la sorveglianza sanitaria per tutti i vaccinati Astra ...Una donna napoletana di 54 anni, Sonia Battaglia, è ricoverata in terapia intensiva nell'ospedale del Mare di Napoli. La notizia, diffusa dai familiari, è stata confermata da fonti sanitarie. La donna ...