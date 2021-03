Domenica Live: la vedova Funari cerca la pace (Di lunedì 15 marzo 2021) A Domenica Live, ospite di Barbara d’Urso, la vedova di Gianfranco Funari: Morena Zapparoli. La donna, accompagnata dall’attuale compagno Antonio Presta, lancia un appello a Carlotta, l’unica figlia del marito, per cercare di riallacciare i rapporti ormai in crisi da tempo. A pochi giorni dal compleanno di Gianfranco Funari, il 21 marzo avrebbe compiuto 89 anni, la vedova del popolare conduttore televisivo, Morena Zapparoli accompagnata dal compagno Antonio Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 15 marzo 2021) A, ospite di Barbara d’Urso, ladi Gianfranco: Morena Zapparoli. La donna, accompagnata dall’attuale compagno Antonio Presta, lancia un appello a Carlotta, l’unica figlia del marito, perre di riallacciare i rapporti ormai in crisi da tempo. A pochi giorni dal compleanno di Gianfranco, il 21 marzo avrebbe compiuto 89 anni, ladel popolare conduttore televisivo, Morena Zapparoli accompagnata dal compagno Antonio Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

davidemaggio : Ascolti TV | Domenica 14 marzo 2021· Gran finale per Lolita Lobosco (7,1 mln – 28.8%). Fazio supera i 3 milioni (… - Ca93Marco : @LauraMer82 @lovingprelemi Pier risponderebbe come ha risposto per abrham a domenica live e tanti saluti - gcfko_o : LA KIM HA MESSO LA CANZONE CHE JUNGKOOK HA MESSO A FINE LIVE DOMENICA PER SALUTARCI ADESSO MI AMMAZZO PRCODIO - MrGioGio77 : @IlContiAndrea Salta il prolungamento di Domenica Live? Per ora non è nei listini... - WWE_Ufficiale : .@WWEBigE e @WWEApollo si troveranno di nuovo faccia a faccia a #WWEFastlane ! ?? Scopri di più ??… -