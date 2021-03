Domenica In, Noemi: “Ho lavorato per rimettermi in bolla, è stato un percorso a ostacoli” (Di lunedì 15 marzo 2021) Noemi è stata una delle protagoniste del Festival di Sanremo che si è appena concluso e ha conquistato tutti con il suo nuovo look, frutto del duro lavoro su se stessa, prima che sul fisico, che ha intrapreso lo scorso anno. Proprio di questo cambiamento ha parlato a Domenica In, raccontandosi a cuore aperto con Mara Venier nella puntata del 14 marzo: “Io sono scaramantica – ha ammesso Noemi -, però mi sembra di essere contenta. Ci sono periodi nella vita in cui ci sentiamo meno a fuoco, in cui abbiamo perso un po’ più gli obiettivi. Ho lavorato per potermi rimettere in bolla, e ho cercato di rimettere tutto in musica”. Al che Mara Venier ha confermato di vederla diversa, molto più felice e solare di quanto non fosse in passato, sottolineando poi quanto anche le ferite e i momenti di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021)è stata una delle protagoniste del Festival di Sanremo che si è appena concluso e ha conquitutti con il suo nuovo look, frutto del duro lavoro su se stessa, prima che sul fisico, che ha intrapreso lo scorso anno. Proprio di questo cambiamento ha parlato aIn, raccontandosi a cuore aperto con Mara Venier nella puntata del 14 marzo: “Io sono scaramantica – ha ammesso-, però mi sembra di essere contenta. Ci sono periodi nella vita in cui ci sentiamo meno a fuoco, in cui abbiamo perso un po’ più gli obiettivi. Hoper potermi rimettere in, e ho cercato di rimettere tutto in musica”. Al che Mara Venier ha confermato di vederla diversa, molto più felice e solare di quanto non fosse in passato, sottolineando poi quanto anche le ferite e i momenti di ...

