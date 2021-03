Domenica In: Mara Venier In Lacrime Durante la Diretta! (Di lunedì 15 marzo 2021) Mara Venier non ha trattenuto le Lacrime e, Durante la diretta di Domenica In, si è lasciata andare ad un drammatico sfogo. Molto provata e con parole toccanti, ha lasciato di sasso i suoi tantissimi telespettatori. Scopriamo insieme cosa è successo! Momento molto toccante nella scorsa puntata di Domenica In, Durante la quale Mara Venier, ha avuto un momento di sconforto che l’ha portata a piangere davanti alle telecamere. La conduttrice infatti, ha omaggiato Giovanni Gastel, morto per coronavirus, all’eta di 65 anni. Il nipote del regista Luchino Visconti, era uno dei fotografi più importanti di moda e non solo, anche a livello internazionale, ed è venuto a mancare dopo quattro giorni di ricovero a Milano. La sua scomparsa, ha ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 15 marzo 2021)non ha trattenuto lee,la diretta diIn, si è lasciata andare ad un drammatico sfogo. Molto provata e con parole toccanti, ha lasciato di sasso i suoi tantissimi telespettatori. Scopriamo insieme cosa è successo! Momento molto toccante nella scorsa puntata diIn,la quale, ha avuto un momento di sconforto che l’ha portata a piangere davanti alle telecamere. La conduttrice infatti, ha omaggiato Giovanni Gastel, morto per coronavirus, all’eta di 65 anni. Il nipote del regista Luchino Visconti, era uno dei fotografi più importanti di moda e non solo, anche a livello internazionale, ed è venuto a mancare dopo quattro giorni di ricovero a Milano. La sua scomparsa, ha ...

